US Open mai nessun italiano nella finale maschile | Sinner potrebbe essere il primo

(Di venerdì 6 settembre 2024) Tra i tanti record che può battere Jannik, c'è anche quello di diventare iltennistadella storia a raggiungere ladello US. Lo Slam newyorchese evoca ricordi estremamente piacevoli al tennis azzurro, che nel 2015 si gustò un derbyintra Flavia Pennetta e Roberta Vinci. Nel, però,giocatore è mai riuscito a spingersi fino all'atto conclusivo: ilproprio Jannik, che partirà favorito contro Jack Draper. Intanto l'altoatesino ha già eguagliato Corrado Barazzutti e Matteo Berrettini, unici italiani in grado di spingersi fino in semia Flushing Meadows. Ilci riuscì nel 1977 (venendo sconfitto da Jimmy Connors), mentre il secondo nel 2019 (cedendo a Nadal).