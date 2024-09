Trema la terra nel Bellunese | sciame sismico nelle vicinanze di Limana

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 6 settembre 2024) Nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 6 settembre, una serie di scosse di terremoto ha interessato il territorio del, in particolare la zona vicina a. Loè iniziato intorno alle 14:00, con l’ultima scossa registrata alle 14:54, secondo i dati diffusi dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). Fortunatamente, l’intensità delle scosse è stata contenuta. La più forte ha raggiunto una magnitudo di 2.0 sulla scala Richter, mentre le altre non hanno superato il grado 1.4. Gli epicentri sono stati localizzati a una profondità di 10 chilometri, a circa 1-2 chilometri a ovest del centro abitato di. Nonostante la scarsa intensità, la popolazione ha avvertito il fenomeno, anche se al momento non si registrano danni a persone o strutture.