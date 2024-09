Scandalo Sangiuliano interviene la Corte dei Conti | danno erariale

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 6 settembre 2024) Il Ministro della Cultura, Gennaro, si trova al centro di unoche rischia di trasformarsi in un vero e proprio caso giudiziario. La vicenda riguarda una consulenza presunta irregolare offerta all’influencer e sua amante, Maria Rosaria Boccia, ed è ora sotto l’attenzione delladei. La Procura regionale del Lazio, guidata dal procuratore Paolo Rebecchi, sta valutando l’apertura di un’istruttoria che potrebbe iniziare già nei prossimi giorni. L’accusa die i viaggi privati Al centro delle indagini vi è la possibilità di unlegato alle trasferte effettuate dain compagnia di Boccia. L’influencer, in una recente intervista a La Stampa, ha infatti confermato di aver viaggiato sull’auto di Stato del Ministro per partecipare anche ad eventi di natura privata, come i concerti dei Coldplay e de Il Volo.