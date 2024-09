Roma Hummels | Da bambino seguivo la Roma di Totti e De Rossi Curioso della Serie A

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024)6 settembre 2024 - Due colpi a parametro zero nei primissimi giorni dopo la chiusura del mercato sono stati una vera e propria sentenza in casa giallorossa circa le intezioni del club per questa stagione. I capitolini vogliono tornare nella massima competizione continentale e per farlo Florent Ghisolfi non ha badato a spese. L'ultimo ingaggio in ordine cronologico è stato quello di Mats, giocatore Campione del Mondo nel 2014 e due volte finalista di Champions League, ufficializzato nella giornata di mercoledì dal club giallorosso e solo ieri sottoposto alla consueta intervista sul canale Youtube del club per presentarsi a tutto il popolonista, nonché il difensore centrale abbia bisogno di particolari introduzioni. Ecco così le prime parole da giocatoreda parte di Mats