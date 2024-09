Previsioni meteo per il 6 settembre 2024 | l’Italia tra maltempo e schiarite

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 6 settembre 2024) Ilprevede che il 6sarà caratterizzato da condizionirologiche variabili in tutta Italia. Mentre il Nord e parte del Centro vedranno temporali intensi e un calo delle temperature, il Sud e le isole maggiori godranno die temperature ancora estive. Con l’arrivo di, le condizioni atmosferiche sulcominciano a mutare, avviando la transizione verso l’autunno. Ildi venerdì 6, in particolare, sarà una giornata diper molte regioni, ma con differenze significative tra Nord, Centro e Sud del Paese. Vediamo in dettaglio cosa aspettarsi dalle