Povertà aumenta chi chiede aiuto la prima volta e nemmeno il lavoro basta più

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 6 settembre 2024) Firenze, 6 settembre 2024 - Nel 2023 le Caritas della Toscana hanno incontrato 28.203 persone fragili, 61 in più rispetto al dato dell’anno precedente. Di queste 28mila il 65% sono stranieri, oltre la metà dei casi sono donne, quasi il 30% sono “nuovi poveri” arrivati per la, mentre il 39% sono persone conosciute e seguite dalle Caritas toscane da almeno sei anni (le cosi dette “situazioni croniche”). Il 61,2% ha tra i 25 e i 54 anni, e circa il 4% ne ha meno di 25. E' quanto emerso dalla presentazione del Rapporto2024 delle Caritas della Toscana "Oltre. Sguardi di futuro" nel corso del quale è stato ricordato l'impegno della Fondazione Il cuore si Scioglie e di Unicoop Firenze. Dall'indagine emerge che ilnon è più sufficiente per sbarcare il lunario.