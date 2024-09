Paralimpiadi Parigi 2024 atletica | Assunta Legnante splendido oro nel getto del peso F12

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 6 settembre 2024) Una straordinariaha conquistato la medaglia d’oro neldelF12 alledi. La misura di 14.54 metri per l’azzurra vale il gradino più alto del podio nella finale dello Stade de France, precedendo l’uzbeka Safiya Burkhanova che si prende l’argento con 14.12 e la cinese Yuping Zhao di bronzo con 12.21. Dopo l’argento ottenuto nel lancio del disco pochi giorni fa, la poliedrica atleta italiana, napoletana di 46 anni, è riuscita a conquistare un’altra medaglia, e questa volta del metallo più prestigioso. E’ per lei inoltre la sesta medaglia ai Giochi Paralimpici e, tolto Tokyo in cui ha conquistato l’argento, si tratta del terzo trionfo nelin cui domina da dodici anni in virtù degli ori di Londra 2012 e Rio 2016.oro neldelF12 SportFace.