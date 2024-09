Orban su Salis | Molto italiano mandare in Parlamento persone che hanno commesso crimini

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 6 settembre 2024) L’elezione di IlariaalEuropeo ha scatenato una serie di reazioni e commenti, tra cui spiccano le parole del premier ungherese Viktor Orbán. Durante la sua partecipazione al Forum Ambrosetti a Cernobbio, Orbán ha espresso chiaramente la sua sorpresa e perplessità riguardo all’elezione della. Il leader ungherese ha infatti affermato che la scelta di eleggere una persona coinvolta in episodi controversi, come presunti atti di violenza in Ungheria, riflette uno stile politico che lui associa all’Italia, piuttosto che al suo paese. Questa dichiarazione tocca vari punti di interesse. Innanzitutto, solleva una questione cruciale riguardante la percezione della politica italiana all’estero, in particolare da parte di governi che, come quello ungherese, seguono una linea decisamente conservatrice e nazionalista.