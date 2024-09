Olly e Angelina Mango | il significato del brano Per due come noi

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 6 settembre 2024) Il cantautore genoveseha unito le forze con, giovane rivelazione della scena musicale italiana, per dare vita alPer duenoi. La canzone, accompagnata da un video musicale ufficiale, rappresenta un inno all’amore giovane e al desiderio di rimanere uniti, anche di fronte alle sfide della vita.per la prima volta insieme in un’inedita collaborazione. Per duenoi è finalmente disponibile su tutte le piattaforme streaming e presto anche in rotazione radiofonica. Per i due artisti l’estate finisce con questa sensazionale novità musicale., foto Ansa – VelvetMagUn testo profondo e autentico La canzone Per duenoi si concentra su temi che esplorano l’importanza della fiducia reciproca e della condivisione.