Morto a 34 anni il rapper statunitense Rich Homie Quan originalità hip hop

(Di venerdì 6 settembre 2024) Giovedì è deceduto Detes Devontay Lamar, noto come, uno deipiù influenti della scena hip hop di Atlanta dell’ultimo decennio, particolarmente legato all’evoluzione della trap. Lamar, 34, aveva iniziato la sua carriera musicale nel 2011, dopo un periodo di detenzione in Georgia per una serie di furti con scasso. La notizia della sua morte è stata confermata dall’ufficio del medico legale della contea di Fulton, che non ha però fornito dettagli sulle cause del decesso. Un artista con uno stile unico e distintivo Il Guardian lo ha ricordato come un musicista dal «stile distinto», che si faceva notare per un approccio melodico alla trap, senza però cedere completamente alle convenzioni del genere.