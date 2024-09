Milan il cerchio magico di Fonseca | i 3 fedelissimi che mettono all' angolo Hernandez e Leao

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) Theoe Rafanon possono essere considerati come senatori del, per questo, secondo la Gazzetta, Pauloha scelto i suoinei nuovi arrivi Emerson Royal, Pavlovic e Alvaro Morata. Lo spagnolo sarà pronto contro il Liverpool in Champions, se per sicurezza non verrà convocato contro il Venezia. Considerando che c'è poi il derby dove vuole fare bene. Il brasiliano è una scommessa dell'ex allenatore della Roma: lo voleva ale lo ha avuto. All'Olimpico, contro la Lazio, ha stravolto le gerarchie della fascia destra per far giocare lui.apprezza Royal per la sua duttilità offensiva, che non ha ripagato il suo tecnico con una grande prestazione rimanendo più in fase difensiva. L'altro colosso, vera sorpresa di stagione, è sicuramente Pavlovic, che di fatto è diventato insostituibile.