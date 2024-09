Meloni | Ringrazio Sangiuliano capace e onesto Il rilancio della cultura prosegue con Giuli

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 6 settembre 2024) Giorgiaaccoglie le dimissioni irrevocabili del ministro Gennaro, depositate con una lettera alla premier. E sceglie come successore alla, Alessandro, che ha giurato nelle mani del presidenteRepubblica alle 19, due ore dopo le dimissioni. Si conclude così, con stile e nel rispetto delle regole, il caso-Boccia alimentato sui social dalla ‘imprenditrice” di Pompei sul quale si sono gettati a capofitto stampa e opposizioni per giorni e giorni. “sinceramente Gennaro, una personae un uomo, per lo straordinario lavoro svolto finora, che ha permesso al governo italiano di conseguire importanti risultati die valorizzazione del grande patrimoniole italiano, anche fuori dai confini nazionali”, dice la premier.