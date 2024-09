LIVE Nuoto Paralimpiadi 2024 in DIRETTA | favoloso oro di Barlaam nei 100 farfalla S9 In acqua Cristiani e Beggiato

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 6 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.44 Inizia la finale maschile dei 50 stile libero S4.nuota in corsia 1,nella 7. 19.41 È il momento della finale maschile dei 50 stile libero S4. Questa la start list: 1Federico ITA S4 A 12 40.44 2 CAMACHO RAMIREZ Angel de Jesus MEX S4 AYE 3,5,12+ 38.36 3 DADAON Ami Omer ISR S4 A 3,12 37.61 4 MASSABIE Sebastian CAN S4 A 1,2,4,12+ 36.95 5 SUZUKI Takayuki JPN S4 AYE 3,5,12+ 37.49 6 LESLIE Cameron NZL S4 AY 3,5,12 37.707Luigi ITA S4 A 3,5,12 39.50 8 MALYAR Ariel ISR S4 A 3,12 40.61 19.39 Settima posizione per Vincenzo Boni in 50.95. 19.38 Oro per Umut Unlu con un grande finale. Topf, autore di una prima metà da urlo, viene battuto al tocco da Ostapchenko. 19.36 Inizia la finale maschile dei 50 stile libero S3. Vincenzo Boni in corsia 1. 19.33 Entrano sul piano vasca gli atleti.