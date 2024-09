Lea e Vera Borniotto sul red carpet di Venezia 2024 | magnetismo e cinema con una regia in arrivo – FOTO

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 6 settembre 2024) C’erano anche le modelle e registe Lea esul reddi, insieme ad altre star di serie A ed emergenti, stavolta per la premiere del film di Claude Lelouch dal titolo Finalement. Entrambe erano vestite con un abito lungo che metteva in risalto il loro, Lea in total black, mentreaveva un abito-sottoveste in argento.e Lea, sul reddi Matteo MignaniImpegnate su diversi fronti artistici – le gemellesono modelle e filmaker – attualmente sono al lavoro su Così come sono, un documentario sulla vita di Antonio Guidi, il primo senatore disabile della storia italiana. Il film è prodotto da Edoardo Margotti di Blooming Flowers ed è incentrato su Guidi, affetto sin dalla nascita da tetraplegia spastica a causa di una grave asfissia subita durante un parto prolungato.