La storia di una vita Da militare a pellegrino in cerca di pace e libertà

(Di venerdì 6 settembre 2024) Val di Magra, 6 settembre 2024 – Superata l’iniziale diffidenza, non Ormai quasi un amico che ritorna, con il suo carico 37 mila chilometri percorsi, ilThomas Brachschoss, tatuatore di 57 anni nato in Irlanda, residente a Colonia, origini tedesche e madre galiziana, e che parla ben undici lingue, è passato per Santo Stefano, Fornola, Bottagna diretto in Val di Vara, poi a Ventimiglia, tempo permettendo, per arrivare a Santiago di Compostela. Non è la prima volta, questa è la terza, che percorre le strade verso le mete dei pellegrinaggi e ora verso Santiago, 30 chilometri al giorno, con vari intervalli, per non stancare troppo i cani: ormai in molti lo conoscono con la compagnia dei suoi cagnolini, si ferma tra la gente, e poi riprende il suo cammino. Ha tutto ciò che gli serve per fermarsi, cibo, acqua, una tenda.