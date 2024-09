Jannik Sinner la mania è ancora al top | le ultime cifre da urlo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) Vi proponiamo "Teleraccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (-Paul / SkySport) Il match trae Tommy Paul, valevole per gli ottavi di finale degli US Open di tennis, vinto dall'altoatesino e andato in onda lunedì alle 3 di notte sui canali Sky Sport, è stato visto da 88mila abbonati circa con l'8.3% di share. La diretta su Supertennis ha ottenuto invece quasi 35mila spettatori (3.3% di share). Insomma, la “” è tutt'altro che finita e per Sky è davvero una manna, considerando anche che l'incontro si è svolto in piena notte.