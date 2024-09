Il ’Grande fratello’ per scegliere gli ultimi candidati dem

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 6 settembre 2024) I dem riminesi alla resa dei conti per le regionali. Per duesu quattro si aspetta ormai solo la benedizione della direzione provinciale e del gruppo di ‘saggi’ del Pd. Simone Gobbi, il presidente del consiglio comunale di Riccione, e l’ex sindaca di Santarcangelo Alice Parma, sono i due nomi indicati rispettivamente dai circoli della zona sud (Riccione, Misano, Cattolica e Valconca), e da quelli della zona nord (Santarcangelo e Valmarecchia, dove le consultazioni si sono chiuse ieri sera) per le candidature alle regionali. Ai 14 circoli della città di Rimini toccava il compito di indicare gli altri due nomi, attraverso consultazioni con gli iscritti. Un percorso voluto dagli stessi circoli e andato avanti tra tensioni e lotte tra le varie correnti del partito. "Ma le consultazioni, iniziate con le prime assemblee in agosto, sono praticamente chiuse.