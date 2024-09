Il concetto di cittadinanza dall’Antica Roma al mondo globalizzato

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 6 settembre 2024) «Duemila anni fa, l’orgoglio più grande era poter dire “Civisnus sum”»: così diceva il presidente americano John Fitzgerald Kennedy nel discorso che è stato consegnato alla storia per il suo celebre «Ich bin ein Berliner». Attraverso questa frase, pronunciata in tutt’altro contesto, abbiamo chiara una cosa: la, ciò che permette di godere a pieno i diritti civili e politici di uno Stato, duemila anni fa era vista come un privilegio, mentre oggi, con tutte le differenze che possiamo trovare tra Paese e Paese, è un diritto inalienabile, ciò che ci distingue da quelli che, prima dell’avvento delle libertà dell’età contemporanea, erano i sudditi.