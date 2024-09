Contro le liste d’attesa Chi non disdice la visita dovrà pagare il ticket pure se ha l’esenzione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 6 settembre 2024) I pazienti che non si presentano il giorno dell’appuntamento fissato dalle strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate per effettuare unamedica o un esame senza una giustificata disdetta, saranno tenuti al pagamento del. E il pagamento sarà richiesto anche a coloro i quali hanno diritto alcosì come prevede il decreto legge di giugno, quello che riepiloga vecchie e nuove "misure per la riduzione dei tempi delledi attesa delle prestazioni sanitarie". A darne annuncio è stato, ieri, l’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso. Nel testo appena menzionato, ricordano da Palazzo Lombardia, sono state introdotte "disposizioni finalizzate a migliorare l’efficienza del sistema sanitario nazionale e a ridurre i tempi di attesa per l’accesso alle prestazioni.