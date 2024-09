Come nacque Goodbye England’s Rose la canzone che Elton John dedicò a Diana nel giorno del suo funerale

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di venerdì 6 settembre 2024) I funerali di Ladyall’interno della Westminster Abbey a Londra sono stati tra i momenti più emozionanti e globalmente sentiti della fine del ‘900. In molti, infatti, ricordano ancora il corteo funebre lungo le strade della città, la commozione della folla e, soprattutto, l’immagine dei giovani principi dietro il feretro della madre. Altrettanto indimenticabile, poi, è stata la funzione culminata con l’esecuzione da parte di Sirdella sua/Candle in the Wind al pianoforte. Da quel momento il brano è stato legato, senza nessun tentennamento, alla memoria di Ladyanche se, originariamente, non era stato scritto per lei. Ad ispirarlo nel 1973, infatti, è un’altra donna e, soprattutto, un’altra icona simbolo di bellezza e fragilità.