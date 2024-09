Cittadella storico esordio Benuzzi | Mondo nuovo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) Dalla tribuna del ’Braglia’ negli ultimi anni ha visto il Modena tornare in Serie B. Un’emozione vissuta da tifoso per Alberto, niente a che vedere probabilmente con quella di domenica, quando la suaVis Modena sfiderà nell’impianto gialloblù il Piacenza per lodebutto in D. L’imprenditore modenese titolare di Infomotion (azienda che opera nell’automazione industriale con sedi a Campogalliano, Carpi e in North Carolina) da un anno è entrato al fianco dell’amico Paolo Galassini e di Marco Bombarda come socio del club di via Delle Suore e ha subito fatto centro. "A Paolo dico sempre che se mi chiamava prima forse saremmo in D da qualche anno – sorride– ma a parte le battute, penso che sarà davvero emozionante vedere i nostri colori al ’Braglia’. Speriamo che con la B ferma vengano anche tanti modenesi, perché da Piacenza è attesa tanta gente.