Bagnaia più forte dei dolori | dopo la caduta ad Aragon segna il primo tempo nelle pre-qualifiche a Misano

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 6 settembre 2024) Nemmeno i lividi e ifermano il campione del mondo di MotoGp.ilpre-diin 1:30.685, davanti a Marc Marquez e a Jorge Martin. Meno di una settimana fa laada seguito di un incidente con il minore dei fratelli Marquez. Con Pecco, in Q2 anche Morbidelli, Bastianini, Acosta, Bezzecchi, Vinales, Quartararo e Miller. Sabato alle 10:50 lee alle 15 la Sprint. Al mattinosembrava in difficoltà. Sugli scudi Marquez. Ial collo sono stati difficili da gestire per l’italiano. Lo spagnolo invece sembra essere tornato ai fasti di un, quando con la propria moto pennellava virgole di gomma in tutte le curve con facilità estrema. Nel pomeriggio le parti si sono invertite, Pecco ha vestito i panni del campione del mondo ed è salito in cattedra.