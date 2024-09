Anziani non autosufficienti e fragili Più assistenza e cure domiciliari | Così diamo risposta alle richieste

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 6 settembre 2024) "Potenziare e modificare l’approccio allatà con un servizio più diffuso e capillare per andare incontrocrescenti di".l’assessorepolitiche sociali di Sondrio Maurizio Piasini affronta un tema tanto delicato quanto urgente come quello deglinon, rilanciando le potenzialità innovative di “A casa tutto bene“, il progetto di cura domiciliare finanziato con i fondi del Pnrr, che interessa i territori dei distretti di Sondrio e Morbegno e che mira a mantenere le persone nel loro contesto domestico, reinventando la cura e stringendo una nuovaanza con le famiglie. "Una sperimentazione in cui cremolto perché coglie un bisogno e offre unaappropriata" continua Piasini.