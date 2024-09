Wolf Man | primo sguardo al mostro ridisegnato del film Blumhouse

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 5 settembre 2024)Man:aldelC’è molto fermento intorno aMan del prossimo gennaio, l’ultimodellache punta i riflettori su un classicodella Universal. Tuttavia, questobeh, crediamo che non sia quello che molti di voi si aspettavano. Il personaggio ha appena fatto il suo debutto ufficiale all’ultimo Halloween Horror Nights degli Universal Studios e, anche se questo costume potrebbe non essere rappresentativo di ciò che vedremo nelfinale, il design stesso sta dividendo le opinioni. Di certo non ha l’aspetto di unMan tradizionale e questa sembra una decisione creativa che potrebbe ritorcersi contro il reboot.