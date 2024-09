VIDEO | Grande festa nel backstage AEW per un fan che ha sconfitto il cancro

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 5 settembre 2024) Dynamite ieri notte è andato in scena da Milwaukee, Wisconsin, a pochi giorni di distanza dall’appuntamento con All Out. Per i fan una bella serata, ma per uno di loro è stata davvero speciale avendo festeggiato la sua personale vittoria contro il. Il fan, insieme alla sua famiglia, è stato ospite delincontrando diverse star AEW. Serata speciale Uno dei fan presenti ieri notte a Dynamite ha vissuto una serata speciale festeggiando la vittoria sul. Blake Reilly, questo il suo nome, ha orgogliosamente mostrato un cartellone che mostrava i suoi traguardi. Superato l’intervento chirurgico di 9 ore, superati 5 cicli di chemio, preso a calci nel sedere ilal colon. Mancava solo un traguardo, ossia visitare ilAEW. Il desiderio è stato realizzato.