Social e politici Le 10 regole d’oro di Arcadia per comunicare

(Di giovedì 5 settembre 2024) Nonostante iormai ci accompagnino già da qualche tempo, le logiche delle piattaforme sono spesso quasi sconosciute ai più. Impreparati a volte anche ie i loro staff, con gaffe che li attendono dietro l’angolo: dalle semplici battute infelici fino al rischio di mettere a repentaglio rapporti, coalizioni e reputazioni personali. La comunicazione politica 2.0 si può dire che ha ancora bisogno di andare a scuola e visto che si avvicina la campanella del ritorno sui banchi, ecco un mini prontuario ad hoc per avere gli strumenti per esporsi suisenza incorrere in pericoli e strafalcioni.