Se verdicchio viene dal colore verde dolcetto non ha niente a che fare con la dolcezza Ecco come nascono i nomi dei vitigni

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 5 settembre 2024) Lo spiraglio aperto nella conoscenza genetica deiha dato l’avvio a numerose ricerche, una sorta di viaggio avvincente e per molti aspetti misterioso, a ritroso nel tempo, dapprima sulle fonti letterarie e storiche e successivamente alla ricerca dei genitori o parenti prossimi deipiù importanti, spesso rappresentati da uno o pochissimi individui sopravvissuti in vecchi vigneti marginali o nelle collezioni ampelografiche, senza i quali ogni tentativo di ricostruzione del pedigree sarebbe stato impossibile. Una delle maggiori difficoltà che si incontrano in queste ricerche è rappresentata dal cambiamento avvenuto nel tempo nelle denazioni dei. I cambiamenti deinella storia Daioriginali, greci o latini, per una sorta di vernacolizzazione, conseguente alla vulgata medioevale e ai prestiti linguistici successivi, isono via via cambiati.