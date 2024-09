Schianto alle porte della città c’è una vittima | è l’ennesimo morto per incidente stradale

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 5 settembre 2024) Gravenel pomeriggio di oggi, 5 settembre, a Monza. Un uomo di 58 anni èa seguito delle ferite riportate nell’impatto. Ancora da capire la dinamica dell’avvenuto intornoore 15:50, in viale Gian Battista Stucchi, all’altezza del civico 62/26. A quanto si apprende: “Un mezzo pesante è stato coinvolto nel sinistro, e un uomo di 58 anni è”. >> “Cosa ho fatto dopo averli colpiti”. Strage Paderno, l’agghiacciante gesto di Riccardo per il fratellino Lorenzo, la mamma e il papà L’uomo era alla guida di un furgone. Dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) sono state inviate ambulanza e automedica in codice rosso con il trasferimento del 58enne all’ospedale San Gerardo in gravissime condizioni.