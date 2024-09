Salute la montagna fa bene ai bambini e non solo

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 5 settembre 2024) 5 settembre 2024- L’esposizione alla natura, e in particolare agli ambienti montani, offre aiun’opportunità unica per crescere in modo sano, equilibrato e resiliente. Il contatto con la natura e la pratica di attività motoria all’aria aperta nonmigliorano ilssere fisico dei, ma li aiutano anche a sviluppare capacità sociali e psicologiche essenziali per il loro sviluppo complessivo. L’American Academy of Pediatrics ha da tempo riconosciuto come gli ambienti naturali possano offrirefici specifici e ineguagliabili per lae ilssere dei più piccoli.