Rinnovo sempre più vicino si tratta con l’entourage del calciatore | è lo stesso di un neo azzurro!

(Di giovedì 5 settembre 2024) In casa Napoli sta per partire la stagione dei rinnovi. Il primo protagonista potrebbe mettere nero su bianco nelle prossime settimane. Si respira un grosso entusiasmo in casa Napoli grazie all’ottimo inizio di stagione. Le vittorie contro Bologna e Parma hanno ridato la giusta linfa agli uomini di Antonio Conte, i quali stanno ottenendo importanti risultati. Naturalmente, il campionato è appena iniziato e bisognerà essere costanti nel corso dell’annata. Intanto, però, la cura dell’allenatore salentino starebbe funzionando, regalando così al gruppo squadra un nuovo entusiasmo. Gran parte del merito è anche della società. Quest’ultima, nonostante la mancata cessione a titolo definitivo di Victor Osimhen, ha investito quasi 150 milioni di euro sul mercato. A Napoli, sono arrivati giocatori dal calibro internazionale che aumenteranno inevitabilmente il valore della rosa.