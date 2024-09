Raffaella Mennoia replica alle segnalazioni su Temptation Island | ecco che ha detto

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di giovedì 5 settembre 2024) Da quando lo staff diha iniziato a rendere pubbliche le coppie di questa nuova edizione del programma, sul web hanno iniziato contestualmente a diffondersi numerose. Quasi tutte le coppie sono state prese di mira e sono emersi dei retroscena anche piuttosto incresciosi. Tra gli influencer che maggiormente si sono battuti per mettere in cattiva luce le scelte della redazione in merito alla selezione del cast è stato Alessandro Rosica. Quest’ultimo ha diffuso dellepiuttosto forti, proprio come quella trapelata ieri su Millie e Michele. Ebbene, a distanza di un po’ di tempo, la caporedattrice dei programmi di Maria De Filippi ha deciso di rompere il silenzio., infatti, è intervenuta per commentare tutte le indiscrezioni emerse in questi giorni.