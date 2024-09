Olanda aumento episodi violenza | si valuta l’abolizione del fuorigioco tra i dilettanti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 5 settembre 2024) Possibili novità regolamentari all’orizzonte in, dove la KVNB (Federcalcio) sta pensando di abolire ilfra i. Alla base di questa decisione ci sarebbe un incremento deglidi, con ben 1864 partite interrotte nella scorsa stagione a causa di aggressioni in seguito a delle scelte arbitrali. Significativo l’del 11% rispetto a dodici mesi prima, ma soprattutto del 58% rispetto alla stagione 2017/2018. “Si tratta sicuramente di un numero piuttosto piccolo rispetto alle centinaia di migliaia di partite giocate ogni anno, ma non per questo va minimizzato. Vogliamo eliminare il problema” ha dichiarato Jan Dirk Van Der zee, responsabile per il calcio amatoriale della KNVB.: sideltra iSportFace.