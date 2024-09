Nonni e nipoti il grande evento insieme al mondo paralimpico

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 5 settembre 2024) Sta per arrivare l’attesissima 11esima edizione dell’con famiglie e", in programma domenica nell’ambito del "Falconara Sport day" al parco Carletti e lo Stadio Rocchegiani. La città si prepara a vivere questa straordinaria giornata dedicata allo sport, alla solidarietà e alla condivisione tra generazioni. Il programma prenderà il via dalle 16, con la distribuzione di uno zainetto "Sì con te" contenente omaggi. Alle 19.15 partirà la Maratonina ludico motoria, un percorso di un chilometro e 800 metri pensato per coinvolgere famiglie e, con l’arrivo al parco Carletti, dove verranno consegnate le medaglie a tutti ie Paralimpici.