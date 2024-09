Macron ha nominato il primo ministro chi è Michel Barnier

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 5 settembre 2024) Oggi il presidente francese Emmanuell’ex commissario europeo, dopo settimane di stallo e discussioni tra le principali forze politiche francesi.ha 73 anni ed è un conservatore: è membro dei Repubblicani, e nel 2022 si era candidato alle primarie del partito per le elezioni presidenziali, dopo essere stato più volte commissario europeo. Dal 2016 al 2021 aveva ricoperto il ruolo di Capo negoziatore dell’Unione Europea per l’attuazione di Brexit. “Questa nomina – si legge nel comunicato – arriva dopo un ciclo inedito di consultazioni nel corso delle quali, in conformità al suo dovere costituzionale, il presidente si è assicurato che il premier e il governo che verrà soddisferanno le condizioni per essere il più stabile possibile e avere le possibilità di unire il più ampiamente possibile”.