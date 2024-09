Ma la ruota non gira bene | Giada il sospetto insensato che agita i telespettatori

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) Alladella Fortuna è cominciata l'era di. La campionessa infatti sta battendo tutti i record e di fatto si sta facendo strada anche tra le simpatie deiche commentano le partite e le puntate in diretta sui social. Nella puntata andata in onda questa sera, giovedì 5 settembre,ha centrato ancora una volta la soluzione finale portandosi a casa altri 2.000 euro. La concorrente con estrema facilità riesce a mettere a segno le difinizioni sera su sera puntata su puntata. Ma sui social nel corso dell'ultima puntata qualche telespettatore ha puntato gli occhi sulla, ovvero sulla regina del programma che viene appuntota da ogni concorrente. Ebqualcuno critica il fatto che lagiri solo in parte. La, secondo alcuni, ad ogni tocco di concorrente non compie un giro completo, ma solo un mezzo giro e lentamente.