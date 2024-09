Lobotka | Conte mi ha blindato A Napoli sono felice Ho un desiderio

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 5 settembre 2024) Stanislavcentrocampista deldal ritiro della nazionale slovacca ha parlato della sua esperienza neldi Antonioe del futuro.– Stanislavsi confessa dal ritiro della nazionale slovacca. Il centrocampista delha parlato del suo futuro, rivelando importanti retroscena su Antonioe aprendo a scenari di mercato inaspettati.blinda: “Ha vietato la mia cessione” “ha vietato la cessione di quattro giocatori e mi disse che non mi avrebbe lasciato partire”, ha rivelatoai media slovacchi. Una dichiarazione che conferma la centralità del giocatore nel progetto del nuovo allenatore. Lo slovacco ha poi svelato gli altri tre ‘incedibili’ di: “Di Lorenzo, Anguissa e Kvaratskhelia. Da questo asse è ripartito il progetto per riportare in alto gli azzurri”.