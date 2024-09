Il Città di Lucca promette grande spettacolo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 5 settembre 2024) Con un percorso di 142,5 km che attraversa alcune delle località più affascinanti della provincia di, torna inla 53ª edizione del Trofeodi- Ricordando Giacomo Puccini, la gara nazionale per élite e under 23, che anche quest’annodi offrire una giornata di. La gara, in programma il 29 settembre, si snoderà tra le colline e i borghi lucchesi, con arrivo previsto sulle storiche Mura urbane, un traguardo che – come è stato fatto notare in conferenza stampa – neppure il Giro d’Italia ha mai raggiunto. La 53ª edizione del Trofeodiintitolato a Giacomo Puccini, è stata presentata ieri alla Casermetta San Paolino dal vicesindaco Giovanni Minniti, insieme al presidente dell’Unione Ciclistica 1948 Angelo Battaglia, e a suo padre Gianfranco, figura storica del ciclismo toscano.