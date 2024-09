I nuovi promessi sposi | da Emma Roberts a Dakota Johnson altro che crisi!

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 5 settembre 2024) Molte star porteranno presto la loro relazione a un livello superiore. Tra i fidanzamenti celebri, quello di Lady Gaga con Michael Polansky: anche a Venezia la popstar ha sfoggiato il suo enorme anello all’anulare, dono di quello che lei ha presentato al primo ministro francese come «my fiancé» (qui il loro arrivo al Lido, con show romantico annesso). GUARDA LE FOTO Anelli di fidanzamento: i più spettacolari dei reali e delle star I fidanzamenti celebri del 2024 Tra idell’anno anche Justin Theroux e Nicole Brydon Bloom, insieme da un anno: l’ex marito di Jennifer Aniston ha fatto la proposta in Italia, al Festival del Cinema di Venezia, dove la coppia si trova per Beetlejuice Beetlejuice.