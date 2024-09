Elio Germano lancia un J' Accuse dalla Mostra del cinema di Venezia | Non possiamo pensare che i cattivi siano sempre gli altri | dobbiamo osservarci con attenzione perché questa società sta esaltando valori simili a quelli dei mafiosi

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 5 settembre 2024) Iddu, il “lui” del film di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza oggi in concorso alladel, è Matteo Messina Denaro, il boss mafioso rimasto latitante per trent’anni e morto nel 2023 pochi mesi dopo l’arresto. E se fai di una figura negativa un protagonista sullo schermo c’è il rischio – si sa – che alla fine diventi una specie di eroe A, che al padrino presta il volto (e il talento), non poteva sfuggire. «Abbiamo voluto distruggere l’immaginario deiche finiscono per essere affascinanti, raccontando la mediocrità, la piccolezza la bassezza dei personaggi. La banalità del male» si affretta – infatti – a precisare.