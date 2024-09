Dramma economico alle Maldive | il paradiso tropicale teme il crack

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 5 settembre 2024) Spiagge paradisiache, paesaggi mozzafiato, meta di milioni di turisti ogni anno e sogno nel cassetto per chi vuole scappare dalla faticosa routine quotidiana. Ma leadesso potrebbero vivere uno dei momenti piùtici della loro storia recente. Il paeseinfatti rischia di essere travolto non più dcalme onde dell'Oceano Indiano, ma da quelle in tempesta di un possibile default finanziario. Il prossimo 8 ottobre lo stato insulare potrebbe non riuscire a pagare gli interessi per i bond legati alla sharia – i principi della legge islamica. I “Sukuk” sono infatti titoli di debito che rispettano il principio secondo cui non si deve lucrare sugli interessi ma nonostante ciò, alla fine del primo trimestre 2024 avevano raggiunto un totale di emissioni superiore a 867 miliardi di dollari in tutto il mondo.