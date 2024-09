Distributore in tilt auto in panne dopo il rifornimento | Errore umano ci attiviamo per i rimborsi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 5 settembre 2024) Firenze, 5 settembre 2024 – “E’ stato un. Invitiamo glimobilisti a contattarci per tutte le operazioni di rimborso”. Così la società Pad Multienergy Spa, proprietaria dell’impianto di carburanti del viale Europa a Firenze a marchio Shell. Si tratta di quella stazione dove la contaminazione tra gasolio e benzina ha provocato una serie di problemi aglimobilisti.aver fatto, l’è andata in. Diversi i casi registrati, con i proprietari delleche hanno dovuto portare i mezzi dal meccanico per la riparazione. Con costi salati. “Desideriamo precisare – dice la società – di aver effettuato tutte le verifiche tecniche sul punto vendita ed aver rilevato, a causa di uninvolontario in fase di scarico dei prodotti, una accidentale contaminazione della benzina con il gasolio. Ci scusiamo per quanto accaduto”.