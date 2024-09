Casa asse Confindustria-Comune Caiumi | Recuperiamo alloggi Acer

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 5 settembre 2024) "Il problemaè un nodo da risolvere". Valter, presidente diEmilia Centro, lo dice nell’mblea pubblica dell’associazione che ha aperto la prima giornata di ’Farete’, la convention degli industriali in Fiera che termina oggi, e manda alcuni segnali concreti per risolvere l’emergenza. Una risposta anche al pressing del sindaco Matteo Lepore che da tempo chiede uno scatto in più sul tema dal mondo delle imprese. Ieri lo scatto si è concretizzato con l’annuncio del numero uno degli industriali di Bologna, Modena e Ferrara, di una "convenzione in arrivo con, l’azienda per ladell’Emilia-Romagna, utile al recupero di, oggi inutilizzabili, per favorire i lavoratori delle nostre imprese associate".