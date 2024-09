Andrii Sybiha è stato nominato nuovo ministro degli Esteri dell’Ucraina | ecco chi è

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 5 settembre 2024) La Rada di Kiev, il Parlamento ucrainao, ha approvato oggi la nomina dicome, in sostituzione del dimissionario Dmytro Kuleba, nel quadro del più ampio rimpasto di governo deciso dal presidente Volodymyr Zelensky dall’invasione russa del Paese. L’annuncio, dato alla stampa dal deputato Yaroslav Zheleznyak, secondo cui 258 parlamentari hanno votato a favore della nomina dicomecapo della diplomazia ucraina, non ha sorpreso gli osservatori. Il 49enne infatti è un diplomatico di lungo corso e una faccia ben nota a Kiev e soprattutto al presidente Zelensky e ai suoi collaboratori, come emerge dal suo curriculum pubblicato sul sito-web del suo ministero.