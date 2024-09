Andrea Beretta ha infierito su Bellocco esanime | si aggrava la posizione del capo ultrà dell’Inter

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 5 settembre 2024) Sembrarsi ladi, ildell'Inter, portato nel carcere di Opera per l'omicidio di Antonio, altro esponente della curva nord e vicino alla 'ndrangheta che ha accoltellato ieri mattina a Cernusco sul Naviglio. Il 49enne, che ha riferito di aver agito per legittima difesa, dopo essere stato raggiunto da un colpo di pistola, avrebbe infattisulla vittima. Lo si legge nel provvedimento di fermo della Procura di Milano. In uno dei passaggi dell'atto si nota che le immagini delle telecamere, ora al vaglio dei carabinieri, "evidenziano come il" fuori dall'auto ferma davanti alla palestra 'Testitudo' con dentro "il Bellocchio", sia rientrato "almeno una volta, all'interno dell'abitacolo, probabilmente infierendo ancora con il coltello" sul 36enne della cosca di Rosarno.