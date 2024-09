Action apre a Santa Croce sull’Arno | è il terzo negozio in Toscana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 5 settembre 2024)sull'Arno (Pisa), 5 settembre 2024 -il suoin. La catena di discount non food in rapida crescita, continua dunque la sua espansione in Italia per soddisfare una crescente domanda. E sabato 7 settembre aprirà un nuovo store nella nostra regione, per la precisione a, in provincia di Pisa. Ilsarà gestito da uno staff di 20 nuovi dipendenti e si tratta, come dicevamo, delstore nella regione. Con questa apertura, gli abitanti dipotranno godere della "Formula", in pratica 6mila prodotti di buona qualità suddivisi in 14 categorie merceologiche al prezzo più basso possibile. Tra gli scaffali si può trovare di tutto, dai giocattoli al fai da te, e non mancano i prodotti per la casa, quelli per il giardinaggio, il bricolage, cibo.