US Open 2024 | Jack Draper è travolgente su de Minaur prima semifinale Slam per il londinese

(Di mercoledì 4 settembre 2024)è il terzo giocatore a qualificarsi per le semifinali degli US. Il britannico entra per lavolta tra i migliori quattro di uno, e con questo si prende anche il primo ingresso in carriera nella top 20 del ranking ATP. 6-3 7-5 6-2 il punteggio sull’australiano Alex de, o meglio su una sua versione decisamente spenta. Il ventiduenneaspetta ora uno tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, in campo nella notte. Pronti via, emette insieme subito le sue qualità migliori, quelle di colpitore, che gli consentono di trovare un break immediato. Lo restituisce con due doppi falli e un altro omaggio: è la seconda volta che cede la battuta nel torneo. Niente paura: si riprende subito il maltolto con gli interessi, approfittando di una versione dell’australiano che appare molto semplicemente svuotata di energia.