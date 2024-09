Un posto al sole anticipazioni 4 settembre 2024 | Niko ammonisce Alberto

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 4 settembre 2024)Poggi sarà fuori di sé ad Unal, come raccontano lerelative alla puntata in onda mercoledì 4. Il giovane avvocato, infatti, scoprirà quello che ha fattoe ne sarà sconvolto. Palladini, di recente, stanco di non poter vedere il figlio di Federico a causa del suo ingresso nel programma di protezione testimoni con Eduardo Sabbiese e sua madre Clara, ha preso un'iniziativa inaspettata e si è messo in contatto con il boss Angelo Torrente., quando si è ritrovato al cospetto dell'uomo, gli ha promesso di rivelargli la località segreta dove Eduardo e la Curcio sono stati trasferiti affinché lui lo uccidesse. In cambio, però, il legale si è fatto promettere dal boss che non avrebbe agito in presenza del piccolo Federico.