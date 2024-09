Trame di bellezza Più di 200 tesori tutti da scoprire a chilometro zero

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Dopo il successo dell’edizione primavera che ha attirato oltre 25mila visitatori, torna l’appuntamento con Ville Aperte in Brianza nell’edizione autunnale. Da sabato 14 a domenica 29, per tre fine settimana consecutivi, i visitatori avranno l’eccezionale opportunità di mettere piede in dimore normalmente inaccessibili ele ville di delizia, gioielli costruiti a partire dal XVI al XIX secolo dalle famiglie nobiliari milanesi. Cinque le province lombarde coinvolte: oltre a Monza e Brianza, dove è nato il format di successo della manifestazione, Città Metropolitana di Milano, Lecco, Como e Varese. “di“ è il leit-motiv di quest’anno: nella versione autunnale la rassegna amplierà l’offerta a 210 gioielli artistici in 90 comuni, di cui 36 a Monza e Brianza, con 104 beni aperti e 11 novità.