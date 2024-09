Todaro Giro di vite a Palermo contro furbetti raccolta differenziata

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di mercoledì 4 settembre 2024)(ITALPRESS) – “Lavoriamo da mesi per migliorare la qualità del servizio, ma serve anche l’aiuto dei cittadini. Purtroppo ci sono ancora tante anomalie e siamo stanchi di sentire lamentele sul fatto che ladei rifiuti non è fatta bene: lanon è puntuale solo quando è in, mentre quellalo è. In quel caso si vanifica tutto il lavoro fatto, perché l’inva a finire tristemente in discarica”. Così il presidente di Rap, Giuseppe, che in accordo con la Polizia municipale di, si è recato tra via Amari e via Roma, nell’ambito delle iniziative finalizzate a contrastare l’abbandono indiscriminato di rifiuti da parte di cittadini e attività commerciali.