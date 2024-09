Strage di Paderno cosa ha riferito il 17enne al suo avvocato

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Proseguono le indagini sulladi. Il caso ha sconvolto l’Italia intera. Per laè stato arrestato un ragazzo di 17 anni, che avrebbe ucciso l’intera famiglia. Nelle ultime ore, inoltre, sono state rese note le dichiarazioni delal suo. (Continua) Leggi anche:di, parla l’amico del ragazzo: parole sconvolgenti Leggi anche: Altro caso come, accoltella il padre alla schiena: poi il brutto gesto Ladi, comune della città metropolitana di Milano, un’intera famiglia è stata sterminata, probabilmente dal figlio. La famiglia in questione poche ore prima aveva festeggiato il cinquantunesimo compleanno del papà. Verso l’una di notte è arrivata una terribile chiamata al 112: “Ho ucciso papà“.